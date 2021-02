Paysandu confirma contratação de paraense e anuncia lateral que estava no futebol europeu; conheça

Como a reportagem adiantou com exclusividade, o Paysandu fechou a contratação do volante paraense Elyeser, ex-Figueirense. Além de Elyeser, o clube oficializou o lateral-direito Israel, que estava no futebol europeu, precisamente no UD Oliveirense-POR.

Israel

O ala já integrado à delegação na cidade de Barcarena, nordeste do Pará, onde o Papão realiza pré-temporada. “Estou muito feliz de poder representar a camisa do Paysandu, um clube com essa grandeza. Estou com muitas ambições e objetivos. Não só eu, como meus companheiros, nós estamos trabalhando muito forte para alcançar nossas metas. Sou um jogador muito aguerrido, a torcida pode esperar muita vontade, dedicação e empenho. Chego com o objetivo de conquistar os títulos que o Paysandu almeja alcançar nesse ano de 2021 e o principal que é o acesso para a Série B”, afirmou Israel ao site oficial do Paysandu.

Israel vai brigar por posição com o lateral Junior (Divulgação/Paysandu)

Elyeser

Ele nasceu em Abaetetuba e, até então, não havia defendido equipes do Pará. É amigo de Giovanni, o craque paraense que fez história no Santos.

Elyeser falou sobre o novo desafio. “Depois de 17 anos eu estou realizando o sonho de toda a minha família, principalmente do meu pai. Atendendo a todas às mensagens dos torcedores, estou de volta à minha terra e a partir de hoje eu sou bicolor”, ressaltou o volante. Segundo o Paysandu, ele se integra ao elenco em Barcarena no próximo final de semana.

Contratados

Israel e Elyeser fazem parte de um grupo que já conta com o goleiro Victor Souza, o zagueiro Denilson, o lateral-direito Júnior e os atacantes Ari Moura e Igor Goularte.