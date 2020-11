Paysandu: com candidato com covid-19, chapa pede prorrogação no prazo de inscrição para eleições

A chapa 'Reconstruir com Transparência', que concorrerá nas eleições presidenciais do Paysandu, solicitou a prorrogação do período de inscrições, que finaliza nesta terça-feira (3). A razão para o pedido se deve ao advogado Antônio Maciel, que encabeça a chapa, estar hospitalizado com covid-19.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente da Assembleia Geral do Bicola, Nilton Gurjão, que afirmou que a mesa tomará uma decisão nesta quarta-feira (4): "Vou reunir minha mesa diretora. Amanhã (4) temos uma posição", revelou.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DA CHAPA

"A chapa Reconstruir com Transparência protocolou na tarde desta terça-feira (03), um pedido de prorrogação do prazo de inscrição das chapas concorrentes para o próximo dia 10 de novembro.

O pedido ocorre em virtude do nosso candidato, Antônio Maciel, encontrar-se hospitalizado em Unidade de Tratamento Intensivo. Acreditamos na sua recuperação e na aceitação deste pleito pela Assembleia Geral, levando em consideração a situação extraordinária e preservando a igualdade da disputa eleitoral.

Seguimos em oração pelo restabelecimento da saúde do nosso querido Antônio, para que em breve ele possa estar com a gente lutando pela reconstrução do Paysandu."