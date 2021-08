Paysandu: com ausências, confira as prováveis mudanças para visita ao Botafogo-PB

O Paysandu enfim conseguiu a primeira vitória dentro do Estádio da Curuzu, com o 1 a 0 sobre o Tombense, na Série C, mesmo com um jogador a menos. Agora, após a estreia vitoriosa, o técnico Roberto Fonseca precisa lidar com os desfalques para a vista ao Botafogo-PB.

Por causa do terceiro cartão amarelo, o volante Bruno Paulista, que ganhou uma nova função com o novo comandante, não será opção. Quem também fica de fora é o meia Ratinho, que foi expulso ainda no primeiro tempo da última partida. Agora a equipe de O Liberal apresenta as prováveis opções.

Sai Paulista, entra Bruno

Na vitória sobre o Tombense, não foi apenas Roberto Fonseca quem teve uma estreia positiva. O volante Marino substituiu Bruno Paulista no intervalo, para evitar outra expulsão bicolor na partida e deu conta do recado. Além de ter ajudado com desarmes, Marino mostrou qualidade no passe e na saída de bola e deve ser a opção natural de Fonseca.

Com a troca, o Paysandu perde altura, prejudicando a saída mais direta, explorada contra o Tombense, com lançamentos para o próprio Bruno Paulista. Por outro lado, o Bicola ganha mais em experiência - Marino tem 35 anos, Bruno, 25.

Sai Ratinho, entra Paulinho?

Sem Ratinho e com Ruy longe da condição ideal, o mais provável é que Roberto Fonseca aposte em Paulinho - Jhonnatan corre por fora -, para ser o meia mais avançado dos três do esquema 4-1-4-1 (ou caso o treinador resolva ir para o 4-2-3-1, que por várias vezes utilizou na carreira).

Com a entrada de Paulinho, ao invés de Ruy, o Paysandu continua com a pegada característica dos primeiros minutos contra o Tombense. O Papão tem poucos jogadores para tentar manter mais a posse de bola. Com isso, Fonseca experimentou uma marcação pressão na saída de bola. Com Ruy, o Paysandu perde em físico e nesta pressão.

A partida ocorre no domingo (8), às 18h, no Estádio Almeidão, e tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.