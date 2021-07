Paysandu arranca empate com o Manaus e chega a três jogos sem vencer na Série C

Manaus e Paysandu ficaram no empate em 1 a 1 pela 9ª rodada da Série C. O duelo, disputado neste domingo, na Arena da Amazônia, teve as estreias de Rildo e Thiago Santos como principais novidades do Papão - que mesmo assim apresentou pouco repertório ofensivo e chegou ao seu terceiro jogo sem vencer.

O gol do Gavião foi marcado pelo paraense João Diogo, ex-Remo. O Paysandu conseguiu a igualdade em gol contra de Gilson, aos 49 minutos do segundo tempo.

. VEJA como foi a partida lance a lance

O resultado manteve os bicolores fora da zona de classificação. Agora são 13 pontos conquistados e a 5ª colocação do Grupo A assegurada, apenas um ponto atrás do Volta Redonda, que abre o G4.

O próximo compromisso do time paraense é contra o Tombense, no sábado que vem. A partida será no Estádio da Curuzu. O Manaus tem pela frente o Santa Cruz, domingo (1), em Pernambuco.

O jogo

O Papão começou melhor a partida. A equipe marcava a saída de bola do Manaus fazendo linhas altas de marcação e foi superior ao adversário pelo menos durante os 15 primeiros minutos de jogo. Mas os bicolores não conseguiram sustentar o desempenho pelo restante da etapa e viram o Manaus crescer em campo.

Mesmo que, no geral, o primeiro tempo tenha sido equilibrado, o Gavião amazonense foi mais perigoso, principalmente nas chegadas pelo lado direito do campo, com a dupla Edvan e Philip.

Diego Rosa desvia de cabeça por cima do gol bicolor (Ismael Monteiro / Manaus FC)

A única chegada mais perigosa do Paysandu foi aos 13, com Ratinho. Depois, só o Alviverde conseguiu finalizar bem, como aos aos 23, quando Victor Souza quase falhou no chute cruzado de Dudu Mandai. A defesa conseguiu afastar em seguida.

Jogadores pilhados

A etapa inicial também ficou marcada por algumas jogadas ríspidas e discussões entre os jogadores. Tanto que quatro cartões amarelos foram distribuídos nos primeiros 45 minutos de jogo.

Mudança ofensiva

Em busca da vitória fora de casa, Vinícius Eutrópio lançou o time mais para frente já no intervalo. Ele sacou o volante Paulinho, que já tinha cartão amarelo, para a entrada do meia João Paulo.

Com cartão amarelo, Paulinho deixou o jogo no intervalo (Ismael Monteiro / Manaus FC)

Com a troca, Ratinho recuou para jogar na contenção e João Paulo entrou para jogar próximo a Danrlei, como um meia de cadência e armação. Aos 8, ele iniciou boa jogada: lançou Diego Matos na esquerda, que cruzou rasteiro, porém Denilson e Danrlei furaram a finalização.

A melhor chegada bicolor foi aos 16, com Danrlei. O centroavante ganhou da defesa pelo meio e chutou forte, mas Renan Rocha conseguiu fazer leve desvio e a bola ainda tocou na trave antes de ser despachada pela defesa do Manaus.

O roteiro do jogo, então, não foi diferente das últimas atuações do Alviceleste: apostas infrutíferas em bolas alçadas, finalizações mal feitas e pouca criatividade no ataque. Nem mesmo a estreia de Rildo melhorou a produção ofensiva.

Para piorar a noite bicolor, o Manaus conseguiu abrir o placar aos 36 do segundo tempo com um golaço de João Diogo. O atacante ex-Remo desviou de letra o cruzamento de Douglas Lima, em posição duvidosa. O Paysandu reclamou de impedimento no lance, mas o gol foi validado pela arbitragem.

MANAUS X PAYSANDU - Série C (9ª rodada)

Data e horário: 25/07/2021, às 17h30.

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM).

Árbitro: Diego da Silva Castro (CBF/PI).

Assistentes: Alisson Lima Damasceno (CBF/PI) e Janystony Rabelo de Melo (CBF/PI).

Quarto árbitro: Antonio Carlos Pequeno Frutuoso (CBF/AM).

Cartões Amarelos: Marcelo 24/1T, Paulinho 26/1T e Bruno Paulista 47/1T (PAY) / Anderson Paraíba 46/1T, Spice 31/2T e João Diogo 36/2T (MAN).

Cartão Vermelho: Bruno Paulo 52/2T (PAY).

Gol: João Diogo, 36/2T (MAN) / Gilson (contra) 49/2T (PAY).

MANAUS: Renan Rocha; Edvan, Spice, Marcão e Dudu Mandai; Barba, Guilherme Amorim (Gilson) e Anderson Paraíba (Marcelinho); Philip (João Diogo), Rafhael Lucas (Douglas Lima) e Diego Rosa (Allan Dias).

(Técnico: Marcelo Martelotte/Antônio Júnior - interino)

PAYSANDU: Victor Souza; Marcelo (Bruno Paulo), Perema, Denilson e Diego Matos; Bruno Paulista (Paulo Roberto), Paulinho (João Paulo) e Ratinho; Marlon, Danrlei (Thiago Santos) e Luan Santos (Rildo).

(Técnico: Vinícius Eutrópio)