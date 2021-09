Paysandu: após desconforto na coxa, Rildo inicia transição e pode ser opção contra o Ferroviário

O Paysandu viaja nesta sexta (10), para Fortaleza (CE), para o jogo decisivo contra Ferroviário-CE, que ocorrerá na segunda-feira (13), às 15h, no CT do Vozão. Para a partida contra o Ferrão o Papão corre contra o tempo para recuperar o atacante Rildo, que iniciou o período de transição.

O jogador ficou de fora da partida contra o Santa Cruz-PE na última rodada da Série C, já que sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda durante os treinamentos. Rildo fez um trabalho à parte do elenco e ficou no Estádio da Curuzu. O técnico Roberto Fonseca espera contar com o atleta para o jogo, porém a tendência é que ele fique como opção no decorrer da partida.

Outro que pode ser opção e pintar na lista de relacionados é o atacante Tcharlles, recém-contratado pelo clube alviceleste. Ele trabalhou a semana com o grupo e teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto a estrear com a camisa do Papão.