Paysandu anuncia voucher de desconto nas lojas do clube para sócios-torcedores adimplentes

O Paysandu anunciou nesta segunda-feira (17) que sócios-torcedores adimplentes, que participem dos programas Bancada Fiel e Cadiera Bicolor, ganharão um voucher de R$ 20,00 na compra de produtos das lojas do clube. O benefício é acumulado com os 10% de desconto na compra de uniformes, já previsto no programa de sócio-torcedor.

De acordo com o Paysandu, todos os torcedores que estão em dia com suas mensalidades terão direito ao cupom - um por pessoa - bem como os novos sócios que fizerem adesão até o dia 26 de janeiro. O desconto será aplicado somente nas compras de quaisquer produtos acima de R$ 200.

Exemplo: a nova camisa Paladino masculina de jogo da temporada 2022 custa R$ 229,99. Com o voucher, poderá ser adquirida a R$ 186,99 para sócios, já com a aplicação dos descontos de 10% e R$ 20.

No ato da compra, o torcedor terá de apresentar o voucher impresso ou digital, que estará disponível no site da Futebol Card, além da sua carteirinha do Sócio Fiel Bicolor e RG. O benefício dura até o dia 31 de janeiro.