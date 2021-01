Paysandu anuncia Itamar Schulle como novo técnico para 2021

O Paysandu anunciou a contratação do técnico Itamar Schulle para a temporada 2021. Esta será sua primeira passagem pelo clube. Apesar de neste ano o Bicola disputar a Copa Verde - já está em andamento -, o Campeonato Paraense e a Copa do Brasil, o principal objetivo é novamente o acesso à Série B por meio da Terceirona.

De acordo com o clube, o treinador vai desembarcar em Belém nos próximos dias, juntamente com o seu auxiliar-técnico Lucas Isotton e o preparador físico Carlos Gamarra, que também chegou para trabalhar no Paysandu. O treinador estreia na quarta-feira (3), pela Copa Verde, contra o Manaus

Itamar Schulle foi bicampeão estadual no Cuiabá-MT e levou o time à Série B. No Operário-PR foi campeão paranaense. Também foi campeão paraibano e potiguar por Botafogo-PB e ABC-RN, respectivamente, além de ter subido o Brasil de Pelotas-RS para a Série C.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Itamar Schulle

Idade: 54 anos

Naturalidade: Ituporanga-SC

Últimos clubes por onde passou: Criciúma-SC, Santa Cruz-PE, Vila Nova-GO, Cuiabá-MT, ABC-RN, Botafogo-PB, Operário-PR e Caxias-RS.