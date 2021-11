VÍDEO: Paysandu anuncia Fred Gomes, ex-Remo, como novo executivo de futebol

O Paysandu anunciou, no início da noite desta quinta-feira (24), a contratação de Fred Gomes como novo executivo de futebol. O profissional, que teve passagem pelo Remo, terá como principal objetivo a montagem do elenco para a temporada de 2022. Na apresentação ao Paysandu, Fred mandou uma mensagem de incentivo aos torcedores.

"Alô, torcedor bicolor. Aqui quem fala é Fred Gomes. Sabendo do desafio que é trabalhar no Paysandu, queremos manter a hegemonia do futebol paraense e buscar o tão sonhado acesso. Vamos juntos, torcedor bicolor", disse o executivo.

A contratação de Fred Gomes faz parte de um processo de reforma administrativa feita pelo Paysandu ao final da temporada de 2021. Com o não acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o presidente bicolor, Maurício Ettinger, disse que o clube contaria com um executivo de futebol e um coordenador técnico.

No início do mês, o Papão anunciou a contratação de Ricardo Lecheva, ídolo do clube, como o novo coordenador técnico. O cargo funciona como um intermediário entre a comissão técnica e diretoria. Além disso, Lecheva deve sincronizar de forma mais dinâmica os departamentos de futebol e trabalhar ao lado de Fred na obtenção de novos atletas para o próximo ano.

Passagem pelo rival

Esta não será a primeira vez que Fred trabalha em um clube paraense. Entre 2015 e 2016, o executivo esteve no Remo, maior rival do Paysandu. No clube azulino, Fred esteve à frente da montagem do elenco que conquistou o título estadual de 2015 e o acesso à Série C do Brasileirão.

Na ocasião, Fred chegou até a ser premiado. Em 2015, a União Nacional das Entidades de Futebol do Brasil (Unefut) elegeu o executivo como o melhor dirigente da Série D daquele ano. Apesar disso, o executivo ficou marcado por declarações polêmicas e dividia a opinião dos torcedores.