Paysandu anuncia a contratação de zagueiro que subiu com o Criciúma à Série B na Curuzu

O Paysandu anunciou nesta quarta-feira (15) mais uma contratação para a temporada 2022. Trata-se do zagueiro Genílson, que neste ano conseguiu o acesso do Criciúma da Série C para a B de 2022. O jogo foi realizado na Curuzu, em Belém (PA), no dia 6 de novembro. Na ocasião, o Tigre venceu o Paysandu por 1 a 0, com gol do atacante Henan, que também foi contratado pelo time paraense para a temporada 2022. O contrato de Genílson com o Papão vai até o final do ano que vem.

Genílson é o terceiro zagueiro contratado pelo Paysandu. Além dele, o Papão acertou com Heverton e Marcão. O time também contratou o lateral-direito Polegar, o volante Bileu, o meia Dioguinho e os atacantes Henan e Robinho, além de renovar com o goleiro Elias Curzel. O time ainda vai anunciar, em breve, a contratação do goleiro Thiago Coelho e a renovação com o meia José Aldo.

Além da Série C, principal foco do clube para 2022, Genílson vai atuar no Parazão, Copa do Brasil e Copa Verde.

Histórico

Natural de Duque de Caxias (RJ) e com 31 anos, Genílson jogou neste ano no Criciúma e fez seis partidas. Ele também jogou no Juventude, onde jogou por duas temporadas (2019-2020), participando de 56 jogos e marcando três gols. Em 2016 também foi vice-campeão brasileiro da Série C com o Guarani-SP.

“Estou muito feliz pelo convite. Espero, junto com todos vocês, conquistar os objetivos do clube. Eu venho de quatro acessos seguidos, três no ano de 2021, e espero conquistar mais esse acesso junto com vocês para que no fim do ano a gente possa se abraçar”, afirmou o atleta em entrevista ao site oficial do Paysandu.

FICHA TÉCNICA

Nome: Genílson Ventura Mendes de Oliveira

Nascimento: 27/10/1990 (31 anos)

Naturalidade: Duque de Caxias (RJ)

Altura: 1,84 m

Peso: 83 kg

Posição: zagueiro

Clubes: Tigres do Brasil-RJ, Duque de Caxias-RJ, Potiguar-RN, Boavista-RJ, Fortaleza-CE, Sampaio Corrêa-MA, Guarani-SP, Santa Cruz-PE, Juventude-RS, São Bernardo-SP e Criciúma-SC