Paysandu antecipa concentração para o confronto decisivo com o Remo pela Série C

Sabendo da importância da partida contra o Remo, o Paysandu decidiu iniciar a concentração às 18 horas desta sexta-feira (8). Geralmente, os jogadores ficam concentrados apenas após o treino da véspera de jogo. Mas, no Re-Pa decisivo, o Papão antecipou a concentração. A informação foi divulgada pela assessoria do clube.

Os jogadores do Paysandu treinaram pela manhã no campo do Kaza, em Ananindeua, onde o técnico João Brigatti comandou um coletivo. Depois, os jogadores foram liberados para ficar com a família e outros compromissos. Mas às 18 horas precisam voltar para a Curuzu e iniciar a concentração. O time volta a treinar na manhã deste sábado (9) no estádio da Curuzu.

O jogo é considerado decisivo tanto para bicolores como para azulinos. Paysandu e Remo estão empatados no grupo D com sete pontos. O Leão é líder por causa do saldo de gols. Na partida, o mais interessante é que um dos dois vença. Em caso de vitória, o Paysandu estará classificado à Série B 2021. Para o Leão garantir o acesso no Re-Pa, além de vencer, precisa torcer para que o Londrina não vença o Ypiranga, em partida marcada para às 20 horas de domingo.

A partida entre Paysandu e Remo será às 18 horas de domingo, no Mangueirão, e terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.