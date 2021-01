Volante do Paysandu volta a treinar e pode ser opção para o Re-Pa

O Paysandu treinou nesta sexta-feira (8) no campo do Kaza, em Ananindeua, e contou com a presença do volante Anderson Uchôa. Ele estava em tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão na região posterior da coxa direita. A atividade do jogador foi separada dos demais. Com isso, o jogador vira uma opção para o banco bicolor no jogo contra o Remo.

Uchôa jogou pela última vez contra o Ypiranga-RS, apenas 15 minutos, na primeira rodada do quadrangular final da Série C. Desde então, o técnico João Brigatti precisou variar nas escolhas para substituir o atleta, que era um dos principais jogadores do meio bicolor. Wellington Reis é quem ve ocupando a posição ao lado de PH e Juninho.

COMO DEVE FICAR?

Com Uchôa no bando de reservas, há expectativa de que Brigatti mantenha a mesma formação para enfrentar o Remo no domingo. Na partida contra o Londrina, na rodada anterior, Brigatti escalou o Paysandu com três zagueiros e dois alas no meio-campo.

Sem o lateral direito Tony, que foi expulso contra o Tubarão, o volante Willyam é quem deve assumir a posição. Do lado esquerdo, o Paysandu vai ter o retorno de Bruno Collaço, que voltou a treinar.

Pode ocorrer uma mudança na zaga, com a entrada de Carlão no lugar de Wesley Matos. O jogador já disse em coletiva nesta semana que estaria pronto para começar a jogar. Assim, ele ficaria ao lado de Micael e Perema.

Paysandu pode jogar com Paulo Ricardo; Carlão (Wesley Matos), Perema, Micael; Willyam, Wellington Reis, PH, Juninho, Bruno Collaço; Vitor Feijão (Uilliam Barros) e Nicolas.

A partida entre Paysandu e Remo é válida pela quinta rodada do quadrangular final da Série C. O jogo será às 18 horas de domingo, no Mangueirão, e vai ter transmissão no lance a lance de OLiberal.com.