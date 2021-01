Atacante do Paysandu acredita em grupo mais coeso no Re-Pa: 'Chegamos fortalecidos'

O Paysandu terá pela frente o Remo neste domingo (10), no Mangueirão. Uma vitória no clássico coloca o Papão na Série B de forma antecipada. Presente em vários clássicos inclusive marcando gols, o atacante Uilliam Barros quer repetir as boas atuações contra o Remo e acredita que o grupo alviceleste chega bem mais fortalecido pelas dificuldades durante toda a Série C.

“É um jogo diferente, com uma semana e preparação diferente. Graças a Deus tenho me dado muito bem em clássico e espero que isso continue. Nessa reta final do campeonato as duas equipe chegam bem, acredito que a preparação na semana é fundamental para chegar nessa decisão”, disse.

ANSIEDADE

Aos 26 anos, o jogador bicolor convive com a ansiedade, já que o clube alviceleste está bem perto de conquistar o principal objetivo da temporada.

“A ansiedade ocorre antes da partida. No momento em que juiz apita é preciso deixa-la de fora e colocar tudo em prática dentro de campo”, disse.

GOLS

Na temporada 2020 Uilliam Barros balançou as redes oito vezes com a camisa bicolor, duas delas foram contra o Remo, no Parazão. Um dos gols foi de bicicleta, na primeira final. Sem marcar desde novembro, contra o Jacuipense-BA, o atacante que voltar a comemorar diante do Remo.

“Todo jogador sonha em marcar gol em clássico, ainda mais em uma decisão como essa, é uma partida importante que dará vaga à Série B e temos que ‘brigar’ para colocar o Papão Segunda Divisão”, falou.

RECUPERAÇÃO

O Paysandu chegou à fase final após uma arrancada na primeira fase e isso mexeu com o grupo. Uilliam Barros acredita que o elenco ficou mais coeso com as dificuldades enfrentadas.

“Chegamos fortalecidos, pois passamos por situações difíceis e conseguimos everter. Temos que aproveitar toda essas lições e colocá-las em prática agora”, finalizou.