Tem Gabigol! Paysandu acerta com volante e atacante com mesmo nome do artilheiro do Flamengo

O Paysandu divulgou na tarde desta segunda-feira mais duas contratações para o elenco 2021. O volante Adriel e o atacante Gabriel Barbosa irão vestir a camisa alviceleste em um momento de reconstrução do clube, após não conseguir subir à Série B do Campeonato Brasileiro.

Os atletas terão contrato com o Bicola até o dia 20 de novembro. Adriel, volante de 23 anos, é formado nas categorias de base do Corinthians e está integrado à delegação que realiza a pré-temporada na cidade de Barcarena (PA). O jogador que também faz a função de zagueiro agradeceu a oportunidade de atuar pelo clube paraense.

“Agradeço pela oportunidade, venho muito motivado. Darei meu máximo aqui, não só eu, como meus companheiros também, para alcançar os objetivos. Vocês podem esperar que coisas boas virão”, disse ao site do Papão.

CONTRATADOS! ✅



O atacante Gabriel e o volante Adriel são as mais novas contratações do Paysandu para a temporada 2021! Bem-vindos! 🔵⚪️https://t.co/VVoyymlGt7#PayxãodoTamanhodaAmazônia pic.twitter.com/pEwOr9XM9C — Paysandu Sport Club (@Paysandu) February 22, 2021

A outra novidade é o atacante Gabriel Barbosa, de 21 anos e que pertence ao Palmeiras-SP. O jogador falou das suas características e disse que está pronto para o desafio de levar o Paysandu à Série B do Campeonato Brasileiro.

“Sou centroavante, minhas principais características são finalização, posicionamento, técnica e bom cabeceio. Venho a Belém com o grande desafio de conquistar o principal objetivo do clube no ano que é o acesso à Série B, além de fazer um bom estadual, que almejamos o título, fazer uma boa Copa do Brasil e deixar o Paysandu onde ele deve estar que é na elite”, finalizou.

Com as chegadas dos jogadores, a atual diretoria alvicleste soma oito reforços para a temporada 2021.