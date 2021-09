Paysandu acerta colaboração com Fasepa para auxiliar na ressocialização de jovens

Com o objetivo de ajudar na ressocialização de adolescentes que praticaram atos infracionais, o Paysandu consolidou uma parceria com a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa). O acordo foi firmado na tarde de segunda-feira (20). Com a colaboração, duas vezes por semana, um professor de futsal do clube bicolor dará aula aos jovens.

“É de suma importância o projeto social que o clube está fazendo agora com a Fasepa. Vamos ter a oportunidade de dar os nossos treinos com a mesma metodologia para duas turmas. Essa é a chance que esses jovens vão ter através do esporte, do lazer e dos direitos sociais que cada cidadão tem”, declarou Vania Roberta, diretora de futsal do Paysandu.

O presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, disse que o clube vai muito além do futebol e que o clube auxiliará os jovens. “O Paysandu tem como uma de suas prioridades estar sempre atento no que diz respeito à responsabilidade social enquanto parte da sociedade. Vai ser uma coisa muito boa para a gente. Nós vamos ajudar esses adolescentes”, afirmou.

Para o presidente da Fasepa, Luiz Celso da Silva, o acordo com o time bicolor é muito importante para a ressocialização dos adolescentes. “Nós podemos ressocializar o socioeducando de diversas maneiras, uma delas é através do esporte. Essa parceria vai trazer projetos inimagináveis para a Fasepa. É de fundamental importância para nós”, ressaltou.