Paysandu abre inscrições para seletiva para a equipe de futebol feminino

Nesta semana o Paysandu está selecionando atletas para a equipe de futebol feminino. O clube decidiu abrir inscrições para mulheres nascidas entre os anos 2000 e 2007, que serão realizadas nos dias 23, 24, 25 e 26 de fevereiro, no Estádio da Curuzu.

As interessadas deverão comparecer até o próximo sábado à Central do Sócio Fiel Bicolor da Curuzu, no horário das 14h às 18h. Será cobrada uma taxa de R$ 30. É obrigatório apresentar a comprovação de que as atletas estão vacinadas com ao menos duas doses da vacina contra a covid-19.

As informações a respeito de data, local e horário da seletiva serão discriminadas às jogadoras no ato da inscrição, individualmente.