Depois de temporada no Cruzeiro, jogadora paraense é contratada pelo Botafogo

A jogadora paraense Mayara Vaz foi contratada pelo Botafogo para a temporada de 2022. A atacante vai disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino com a nova equipe, já o time carioca foi rebaixado no ano passado. Em 2021, Mayara defendeu o Cruzeiro, onde disputou 14 jogos e marcou um gol.

Mayara é natural de Belém e tem 26 anos. A jogadora começou a carreira na Esmac, teve passagem pelo Avaí/Kindermann e pelo Iranduba-AM, onde foi destaque. Além disso, a paraense chegou a ir para o time chines Hebei Elite, no início da pandemia, mas não ficou lá por muito tempo.

VEJA MAIS

A paraense ainda terá que esperar alguns meses para estrear no Brasileiro. A competição nacional está programada para ser disputada entre os dias 21 de abril e 17 de setembro. Ao todo serão 12 datas, com 62 jogos e 16 clubes na disputa pelo acesso à primeira divisão de 2023.