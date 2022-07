Ônibus com jogadores do Paysandu chega ao Baenão para o Re-Pa da Série C

A equipe do Paysandu foi a primeira a chegar no estádio do Baenão para o clássico Re-Pa do Campeonato Brasileiro da Série C. O ônibus bicolor foi escoltado por agentes da Polícia Militar e recebido por muita provocação da torcida remista. A partida começa às 17h. Veja:

