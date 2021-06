Números da derrota do Paysandu para o Botafogo-PB contrariam avaliação de técnico bicolor

"[O jogo de ontem (7)] Deixou bem claro o que será a Série C. Times que vem jogar por uma bola, dando a vida contra a gente". Essas foram as palavras do técnico do Paysandu, Vinícius Eutrópio, após a derrota na Curuzu, por 2 a 0, para o Botafogo-PB.

Números contrariam

Mas os números da partida mostram o contrário. Foram apenas duas finalização do Paysandu ao longo de todo o jogo - uma que Nicolas furou cara a cara com Felipe e outra de Perema, que cabeceou um escanteio para fora. O detalhe, que nenhuma foi no gol.

Por outro lado, o Botafogo-PB, mesmo com menos posse de bola, conseguiu finalizar nove vezes. Sendo que das nove, pelo menos quatro tiveram intervenções providenciais do goleiro bicolor Victor Souza, que salvou o Papão de perder por um resultado mais expressivo.

Postura ofensiva

Se no segundo tempo o Botafogo-PB adotou uma postura para administrar o resultado - e mesmo assim, conseguiu ser mais perigoso que o inofensivo Paysandu -, no primeiro tempo, foi o Belo que teve mais iniciativa, mesmo quando não tinha a posse de bola.

Desde os minutos inicias, o Papão teve dificuldades com a marcação alta do Botafogo-PB, que sempre colocou os três atacantes - Welton, Clayton e Luã Lúcio para pressionarem a saída de bola do Paysandu. Como resultado, várias roubadas e erros forçados deram em jogadas de muito perigo (inclusive, foi como saiu o primeiro gol, de Welton).