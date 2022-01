Ex-Remo, Márcio Fernandes deve chegar a Belém nesta terça-feira para comandar o Paysandu

O novo técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, já tem data para chegar a Belém. O clube informou que o desembarque do comandante bicolor na capital do Pará está previsto para ocorrer na madrugada desta terça-feira (4). O Papão, inclusive, já começou os trabalhos de pré-temporada sem o novo treinador.

De acordo com o Papão, os treinos do elenco principal bicolor começam na tarde desta segunda (3). Os jogadores devem realizar avaliações físicas e nutricionais no primeiro dia de apresentação. Os preparativos para a temporada devem ser intensificados nos próximos dias, quando o Papão parte para uma sessão de treinos em Barcarena.

Nos primeiros dias do ano, vários jogadores contratados pelo Papão chegaram a Belém para compor o elenco da pré-temporada. Entre os dias 1º e 3 de janeiro, 11 jogadores desembarcaram na capital do Pará.

Em 2022 o Papão terá pela frente quatro competições oficiais, iniciando pelo Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também a Copa Verde. O clube alviceleste é o atual bicampeão estadual e o principal objetivo do Paysandu é o acesso para a Série B do Brasileirão.