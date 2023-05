Novo técnico do Paysandu escala volante recém-contratado para partida contra o Figueirense-SC

O Paysandu terá novidades na escalação para partida contra o Figueirense-SC, pela segunda rodada da Série C de 2023. Recém-contratado pelo Papão, o volande Jacy Maranhão já será titular com a camisa alviceleste. Ele atuará no setor com outros dois atletas: Geovane e Arthur.

Veja a escalação do Paysandu:

Paysandu e Figueirense se enfrentam logo mais, às 20h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.