Novo técnico do Papão conquistou título com vários jogadores ex-Remo e Paysandu; confira os atletas

O técnico do Paysandu Vinícius Eutrópio teve como último trabalho um título da Copa Santa Catarina, que premia o campeão com uma vaga na Copa do Brasil, além da vaga para disputa da Recopa Santa Caterina. O treinador conquistou o título pelo Joinville-SC com ex-jogadores de Remo e Paysandu no elenco.

Vinícius Eutrópio comandou quatro jogadores que tiveram passagens pelo futebol paraense. O zagueiro Charles, que defendeu as cores do Papão em 2014 esteve no elenco do JEC que conquistou o título da Copa Santa Catarina.

Além de Charles, outro que vestiu a camisa do Papão foi o lateral direito Edson Ratinho e do volante Zé Antônio. Pelo lado de atletas que passaram pelo Remo, fizeram parte da conquista com o técnico Eutrópio o meia Douglas Packer e o atacante Gustavo Ermel.

Eutrópio será o treinador do Papão no Brasileirão. A estreia bicolor na Série C ocorre sábado (29), às 19h, contra o Tombense-MG, em Minas Gerais (MG). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.