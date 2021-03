Novo meia do Paysandu tem nome divulgado no BID e já pode estrear contra o Carajás

O meia João Paulo, recém-contratado pelo Papão para a temporada 2021, teve seu contrato protocolado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta quinta-feira (4) e já poderá estrear pelo Papão na terceira rodada do Parazão contra o Carajás.

Com fama de ‘artilheiro’, o meia João Paulo chega ao Paysandu para ajudar na criação ao lado de outro contratado, o meio-campista Ruy, que já viajou com a delegação Bicolor para o jogo contra o Paragominas. João Paulo, de 27 anos, estava no ABC-RN e marcou dez gols na última temporada. O jogador já foi anunciado e já treinou com o elenco no estádio da Curuzu.