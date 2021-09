Novo meia do Paysandu é regularizado e pode estrear contra o Ferroviário-CE

Após ser apresentado oficialmente no Paysandu, o meia William Fazendinha já poderá estrear com a camisa bicolor na Série C do Brasileiro. O jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto a jogar pelo Papão já nesta partida contra o Ferroviário-CE, marcada para a próxima segunda-feira (13), às 15h, no CT do Vozão, no Ceará (CE), pela 16ª rodada do grupo A da Terceirona.

Veja mais

Fazendinha, de 28 anos, estava no Castanhal desde o início da temporada 2021, atuou no Parazão e também a Série D. Com a camisa do Jappim foram 25 jogos e quatro gols marcados. O jogador amapaense ganhou destaque no clube paraense e despertou o interesse do Papão. Ele chega ao clube alviceleste para uma posição carente na equipe durante a temporada.

O técnico Roberto Fonseca deve relacionar Fazendinha para o jogo contra o Ferroviário, já que o atleta estava em plena atividade e atuando como titular nas partidas do Castanhal. Em sua primeira entrevista coletiva, Fazendinha agradeceu a confiança do Paysandu e revelou que era um sonho defender o manto bicolor na carreira.