Novo lateral do Paysandu é integrado ao elenco e inicia trabalho físico em Barcarena

Anunciado pelo Paysandu nesta quinta-feira (13), o lateral-esquerdo Patrick Brey já foi integrado ao elenco bicolor, que está em Barcarena, local da pré-temporada. Na chegada no município do nordeste paraense, ele foi logo realizando treinamento físico. O time bicolor postou a foto na rede social.

Patrick é o segundo jogador para a posição no time bicolor. Além dele, o Paysandu conta com João Paulo, que ainda não está em Barcarena porque testou positivo para covid-19. Com 24 anos e natural de Brasília (DF), Patrick estava no Triestina, clube da Série C do futebol italiano.

Agenda

A estreia do Paysandu no Parazão 2022 será no dia 26 de janeiro, quarta-feira, às 20 horas, na Curuzu, contra o Bragantino-PA. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.