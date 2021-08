Novo contratado do Paysandu chega a Belém e aguarda regularização para estrear

O novo lateral-direito do Paysandu, Leandro Silva, chegou a Belém na manhã desta segunda-feira (9). Segundo a assessoria do clube, o atleta realizará avaliações físicas ainda esta tarde, no estádio da Curuzu, e será submetido a exames médicos antes de assinar contrato com o clube. Mesmo com o vínculo firmado, o jogador ainda aguarda regularização na CBF para poder estrear.

Na chegada no aeroporto, o jogador revelou à TV institucional do clube que está ansioso para entrar em campo. Leandro Silva tem contrato com a equipe paraense até o final da Série C de 2021. “Estou muito feliz, focado e muito empolgado para estar nesse projeto de acesso. Eu já vinha treinando, estou bem fisicamente. Vamos começar a semana de treinos para ficar à disposição do treinador, porque parado eu não estava”, afirma.

Antes do Paysandu, o jogador estava no Confiança-SE, mesmo clube do zagueiro recém-contratado Victor Sallinas. Pela equipe sergipana, Leandro Silva participou de 15 partidas, entre Campeonato Sergipano e Série B, e não marcou nenhum gol. Em 12 jogos o lateral atuou como titular.

Durante a carreira, o jogador já havia atuado com outros membros do atual elenco bicolor. "Tem o Paulo Roberto, tive o prazer de jogar com ele no Figueirense-SC. O Paulinho, joguei com ele no Ituano-SP, e também tive a felicidade de trabalhar com o Fonseca. Isso tudo somou para a minha vida”, detalhou.

Além da equipe nordestina, Leandro tem experiência em outras equipes da primeira e segunda divisão nacional. Antes do Confiança, o lateral passou por Vitória-BA, América Mineiro, Coritiba, Ceara, Avaí e Figueirense. Em 2011, o Leandro teve uma rápida passagem pelo Santos. Pela equipe paulista, o jogador participou apenas de quatro jogos e não marcou nenhuma vez.