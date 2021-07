Novo atacante do Paysandu é apresentado oficialmente no clube

O novo atacante do Paysandu, Rafael Grampola, anunciado no último dia 13, foi apresentado oficialmente no Papão, nesta quarta-feira (21). O jogador de 33 anos é um dos reforços do ataque para a sequência da Série C. Em entrevista, o atleta falou sobre a sua chegada ao time bicolor, que tinha interesse nele há bastante tempo.

“Para mim é um privilégio estar fazendo parte do Paysandu, desse time que tem uma história maravilhosa no futebol. Depois de várias tentativas, graças a Deus, deu certo e chegou o tempo oportuno para viver esse momento. Espero que seja da melhor maneira possível, ajudando dentro e fora de campo para o Paysandu conseguir todos seus objetivos”, contou o jogador.

Condição física

Longe dos gramados desde a semifinal do Gaúcho, quando jogava no Juventude (RS), há cerca de dois meses, o atacante não teve uma passagem muito marcante no clube. Fez 23 jogos e marcou quatro gols (todos em 2020). Com isso, o jogador reconheceu que a sua parte física ainda não está 100%.

“A parte física eu acho que é no dia a dia e também com os jogos. Acredito que a partir do momento em que você vai jogando, vai pegando o ritmo de jogo. A gente ainda não conversou sobre isso (estreia). Quero estar à disposição o mais rápido possível. Vamos conversar essa semana, fazer os trabalhos, fazer os testes para ver como estamos e aí poder vestir a camisa”, finalizou o jogador.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)