Nova parceria no ataque do Paysandu tem a missão de superar dupla de sucesso bicolor

A primeira fase da Série C de 2020 chega ao fim neste sábado (5), todos os jogos do grupo A ocorrem no mesmo horário, às 17h. A dupla Re-Pa entra em campo para decidir suas posições de classificação para o quadrangular de acesso.

Do lado bicolor, alguns atacantes chamam atenção pelo desempenho, principalmente nesta reta final de campeonato. O Paysandu já marcou 25 em 17 jogos pela Terceirona. Desses, nove gols foram marcados por três atacantes xodós da torcida. Inclusive, um deles já deixou o time, o meia-atacante Vinicius Leite, que foi para o Avaí-SC. Nesta edição da Série C marcou dois gols em 14 partidas.

Nicolas, remanescente do elenco de 2019 e com contrato renovado até dezembro de 2022, é o artilheiro bicolor nesta Série C, com cinco gols. E o último e recém-chegado, Marlon, com apenas três jogos já balançou as redes três vezes.

Parcerias

Nicolas possui grandes parcerias com os dois jogadores. Enquanto Vinicius Leite estava integrado ao elenco bicolor, os dois fizeram bons números no ataque bicolor. Com 65 partidas somadas, Nicolas e Vinicius marcaram 35 gols e deram 20 assistências.

Vinicius Leite, participou de 63 jogos com a camisa alviceleste – 51 como titular -, foram nove gols e 14 assistências, em 14 jogos na Série C, o que tornou o jogador mais criativo em campo. Grande parte desses números vieram da parceria com Nicolas.

Os números entre Nicolas e Vinicius Leite representam um desafio para a parceria entre Nicolas e Marlon. Resta saber se ambos conseguirão superar o Remo, no clássico desse sábado (5), e repetir o sucesso no decorrer desta Série C e na Copa Verde, que tem previsão de início em Janeiro de 2021.

Números mais detalhados das duplas

Nicolas e Vinicius Leite:

65 partidas (2019 + 2020)

35 gols marcados

20 assistências

12 pré-assistências

Nicolas e Marlon:

3 jogos

4 gols marcados