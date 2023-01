No único amistoso antes do Parazão, Paysandu encara a seleção de Barcarena

O Paysandu vai realizar, neste domingo, um jogo-treino em Barcarena, onde realiza a etapa final da pré-temporada. Será a primeira oportunidade da torcida ver em campo, em ação, um esboço do time titular para 2023. O Papão não entra em campo desde 19 de novembro de 2022, quando conquistou o título da Copa Verde, contra o Vila Nova.

Em Barcarena, o Paysandu realiza desde o último dia 9 de janeiro uma intensa temporada de treinamento, visando o Campeonato Paraense. A expectativa é que o Papão volte para Belém no dia 20 de janeiro, dois dias antes da estreia da equipe no Parazão 2023.

De acordo com o técnico bicolor, Márcio Fernandes, acima de qualquer resultado de amistoso, está a preparação para as competições oficiais que estão por vir: "A pré-temporada serve de união para o grupo. São 11 que passamos sem qualquer interferência externa, os jogadores ficam mais próximos, almoçam e jantam em conjunto. Isso faz com que a gente conheça os companheiros e cresça no decorrer do campeonato por conhecer melhor cada peça desse grupo", apontou o comandante.

No dia 22 de janeiro de 2022, o Paysandu também realizou um amistoso contra a seleção de Barcarena, antes do estadual do ano passado. Na ocasião, o Bicola goleou o time local por 5 a 1. Assim como desta vez, foi o único jogo preparatório bicolor antes do início da temporada.

Vale lembrar, a estreia do Paysandu no Campeonato Paraense ocorre no próximo domingo (22) contra o Bragantino, no Estádio da Curuzu, às 17h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com. Acompanhe a cobertura completa da temporada bicolor pelo O Liberal.