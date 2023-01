Paysandu divulga numeração fixa para a temporada 2023; saiba quem será o camisa 10

O Paysandu divulgou nesta sexta-feira (13) a nova numeração fixa para a temporada de 2023. Contratado como principal referência técnica da equipe para este ano, o meia venezuelano Robert Hernández usará a camisa 10. Em 2022, ela foi vestida pelo atacante Marlon, que deixou o clube e foi vendido para o Gil Vicente, de Portugal.

Mesmo usando a camisa 10 nesta temporada, Hernández deverá portar outro número durante o Campeonato Paraense. Em homenagem ao Rei Pelé, que morreu em dezembro do ano passado, a Federação Paraense de Futebol (FPF) determinou que todos os clubes do Parazão não usarão a camisa 10 neste ano.

Outra novidade fica reservada para a camisa 9 do Papão. Neste ano ela será utilizada pelo atacante Mário Sérgio, ex-Remo. Em 2022, a numeração foi de Danrlei, atacante paraense negociado com a Chapecoense-SC.

Atual vice-campeão do torneio, o Paysandu estreia no Campeonato Paraense no dia 22 de janeiro, contra o Bragantino, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida, marcada para ocorrer às 9h45, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.