No último desafio da temporada, Paysandu inicia caminhada na Copa Verde

O Paysandu ainda tem mais uma missão, antes do final da temporada 2020 do futebol nacional. Eliminado na Série C do Brasileiro, após não conquistar o acesso à Segundona, a equipe ainda tem a chance de conquistar o tricampeonato da Copa Verde.

O rival nas oitavas de final é o Galvez-AC, equipe que o Papão enfrentou apenas duas vezes na história, justamente nesta competição. A equipe de O Liberal relembra agora os confrontos entre as equipes antes do reencontro de quinta-feira (28), às 16h, no Mangueirão, com transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Há quase quatro anos...

Em março de 2017, o Bicola e o Imperador também duelaram por uma vaga nas quartas de final do torneio. No primeiro duelo, na noite do dia 4 daquele mês, o Papão visitou o adversário na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC). A partida foi equilibrada, com o Galvez melhor na etapa inicial e o Paysandu, na segunda. Porém, o zero não saiu do placar.

Para o jogo da volta, os bicolores chegaram pressionados pela irregularidade naquele ano. No entanto, o time conseguiu a vitória, mesmo tendo que sofrer para isso, por 2 a 0. Aos 31 do primeiro tempo, Diogo Oliveira chutou de longe e abriu o placar. Na etapa final, Bergson ampliou e sacramentou a classificação alviceleste.