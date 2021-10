VÍDEO: No 'estilo' Givanildo Oliveira, técnico do Paysandu é flagrado com a mão dentro da calça

A partida entre Criciúma-SC x Paysandu, no último domingo pelo quadrangular final da Série C, em Santa Catarina (SC), rendeu um ponto importante para o Papão na luta pelo acesso à Série B. Mas uma situação ocorrida no jogo também rendeu nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Um vídeo do técnico alviceleste Roberto Fonseca, colocando a mão dentro das calças viralizou.

O comandante do Papão meteu a mão nas calças, “ajustou” e seguiu conversando com um integrante da comissão técnica bicolor durante o jogo. A cena lembra também uma foto do técnico Givanildo Oliveira, que também já passou pelo Paysandu, além de Joachim Löw, ex-técnico da Alemanha, flagrado colocando a mão dentro da calça e em seguida levando ao nariz.