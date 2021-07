Nicolas, desempenho, susto final... Técnico do Paysandu avalia vitória sobre o Santa Cruz

Após a vitória por 2 a 1 contra o Santa Cruz-PE, no Arruda, o técnico do Paysandu, Vinícius Eutrópio, mostrou sua satisfação com o resultado e com o desempenho de sua equipe. Mesmo com os sustos, na reta final, quando Papão ofereceu um ânimo a mais ao adversário. Mas a equipe foi capaz de vencer e chegar à liderança do grupo A da Série C:

"Sem dúvidas o finalzinho [foi o momento de mais sustos no jogo]. Já tínhamos feito as cinco trocas, há muita mudança na bola parada. Nosso time não perdeu o ímpeto de atacar, mesmo com o 2 a 0. No finalzinho, quando fizeram o gol, ficou mais tenso, mas nada que não pudesse ser controlado. Pela estratégia montada e pela execução dos jogadores, deu tudo certo", destacou Vinícius.

Confira o restante da entrevista do técnico:

Nicolas:

"Tive um papo com ele essa semana, ele perguntou 'o que eu preciso para fazer gol?', eu falei: 'nada. Você treina bem, mais que os outros. Confiança você tem de todo grupo e treinador. Se empenha, sabe finalizar e na hora que tiver que acontecer, vai acontecer'. Procure jogar o jogo, porque a partida não é só o gole , é o jogo jogado. Agora tenho certeza que vai se soltar mais".

Comportamento do time:

"A gente leva essa tranquilidade com a bola, temos disciplina tática sem a bola. Mas é fundamental destacar que isso não seria suficiente se os jogadores não tivessem garra e vontade. Estamos superando dificuldades. Não diria maior objetividade, Uma maior eficiência, até melhor porque criamos as melhores chances do jogo, mas isso é méritos dos jogadores".

Resultados e desempenho:

"Estou satisfeito porque é um trabalho curto ainda. Mudou a filosofia de trabalho, nós temos o time que mais troca passes na nossa chave. Tem maior posse de bola. Precisamos melhorar no último terço, mas é importante que os jogadores compraram a ideia e a cada jogo, fica ainda mais difícil de sermos batidos".