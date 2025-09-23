Na lanterna e em dia de jogo, Paysandu publica meme e recebe crítica de torcedores

O Paysandu voltou a ser alvo de críticas da torcida após uma publicação feita nas redes sociais nesta terça-feira (23). No dia em que o time entra em campo para enfrentar o Novorizontino, pela 28ª rodada da Série B, o clube divulgou um meme que não foi bem recebido pelos torcedores.

Nos comentários, muitos seguidores reclamaram do tom da postagem em um momento considerado delicado para a equipe, que ocupa a lanterna da competição e vive situação complicada para evitar o rebaixamento.

“Entendo que é trabalho do marketing, mas isso soa como desrespeito com o torcedor. Só um milagre para nos salvar do rebaixamento e o Aguilera não veio a público assumir as responsabilidades da campanha desastrosa apresentada neste ano. Não há clima para este tipo de postagem”, escreveu um torcedor.

Torcedor critica postagem (Foto: Reprodução/X)

Outro comentário também criticou a escolha do conteúdo: “Cara que coragem absurda de postar isso. Acabou com a mente do torcedor o ano todo”.

Houve ainda quem apontasse que a publicação reflete a postura da diretoria. “O trabalho de marketing do Paysandu é um ótimo exemplo dessa diretoria. Parece que vivem uma realidade paralela onde o time é um exemplo de organização e sucesso. Parece que se trata de um time que paga em dia, planejado e que tem um presidente que entende de futebol!”, disse um seguidor.

Diretoria foi alvo de criticas dos torcedores. (Foto: Reprodução/X)

O Paysandu enfrenta o Novorizontino nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu. O jogo é válido pela 28ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance no portal oliberal.com além de narração no liberal+.