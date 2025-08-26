Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso O Liberal 26.08.25 12h44 Na lanterna da competição, o Papão atingiu 73,3% de chances de ser rebaixado. (Fernando Torres / Paysandu) A 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou na última segunda-feira (25), com resultados nada favoráveis ao Paysandu, que perdeu para o Operário-PR no domingo e viu adversários do Z4 vencerem seus confrontos. Na lanterna da competição, o Papão atingiu 73,3% de chances de ser rebaixado, segundo estudos da UFMG. Apesar do cenário extremamente desfavorável, a dúvida que permanece é: será que o torcedor bicolor ainda pode sonhar com a possibilidade de acesso à Série A? Mesmo sendo extremamente difícil, não é impossível, pelo menos matematicamente. Ainda segundo a UFMG, as chances de acesso do Paysandu para a primeira divisão são de somente 0,039%. VEJA MAIS UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4 Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) Missão (quase) impossível Atualmente, o Paysandu tem apenas 21 pontos e ocupa a lanterna da Série B. Para alcançar os 64 pontos — a pontuação que os quartos colocados das temporadas 2023 e 2024 obtiveram para garantir o acesso à Série A — o time precisaria conquistar 43 pontos nas 15 rodadas restantes. Isso significa vencer 14 dessas partidas e empatar apenas uma. De volta para realidade Contudo, esperar essa reação de um time que venceu apenas quatro partidas em 23 disputadas até o momento é totalmente utópico. Com isso, o Paysandu pode se concentrar em seu principal objetivo: a fuga do rebaixamento. Para isso, o Papão precisa vencer oito das 15 partidas que restam — sendo oito em casa — até o fim da Série B. Atingindo esse objetivo, os bicolores alcançam o “número mágico” de 45 pontos e se mantêm na Segundona. Agenda O Paysandu viaja até Alagoas para enfrentar o CRB pela 24ª rodada da Série B. A partida ocorre neste sábado (30), às 16h, no Estádio Rei Pelé. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol Série B COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona 26.08.25 12h50 Ainda há esperanças? Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso 26.08.25 12h44 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo 26.08.25 1h22