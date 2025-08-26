Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão

A 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou na última segunda-feira (25), com resultados nada favoráveis ao Paysandu, que perdeu para o Operário-PR no domingo e viu adversários do Z4 vencerem seus confrontos. Na lanterna da competição, o Papão atingiu 73,3% de chances de ser rebaixado, segundo estudos da UFMG.

Apesar do cenário extremamente desfavorável, a dúvida que permanece é: será que o torcedor bicolor ainda pode sonhar com a possibilidade de acesso à Série A? Mesmo sendo extremamente difícil, não é impossível, pelo menos matematicamente. Ainda segundo a UFMG, as chances de acesso do Paysandu para a primeira divisão são de somente 0,039%.

Missão (quase) impossível

Atualmente, o Paysandu tem apenas 21 pontos e ocupa a lanterna da Série B. Para alcançar os 64 pontos — a pontuação que os quartos colocados das temporadas 2023 e 2024 obtiveram para garantir o acesso à Série A — o time precisaria conquistar 43 pontos nas 15 rodadas restantes. Isso significa vencer 14 dessas partidas e empatar apenas uma.

De volta para realidade

Contudo, esperar essa reação de um time que venceu apenas quatro partidas em 23 disputadas até o momento é totalmente utópico. Com isso, o Paysandu pode se concentrar em seu principal objetivo: a fuga do rebaixamento.

Para isso, o Papão precisa vencer oito das 15 partidas que restam — sendo oito em casa — até o fim da Série B. Atingindo esse objetivo, os bicolores alcançam o “número mágico” de 45 pontos e se mantêm na Segundona.

Agenda

O Paysandu viaja até Alagoas para enfrentar o CRB pela 24ª rodada da Série B. A partida ocorre neste sábado (30), às 16h, no Estádio Rei Pelé. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.