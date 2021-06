Mesmo irregular, Paysandu dobra pontuação na Série C em relação ao mesmo período em 2020

Apesar da entrada no G4, depois da vitória por 2 a 0, fora de casa, sobre o Floresta-CE, não é segredo que o Paysandu vive um período de irregularidade. Inclusive, a pressão dos torcedores foi sentida antes da viagem para o Ceará. Ainda assim, o Papão tem o dobro de pontos que tinha no mesmo período da Série C de 2021.

A equipe de O Liberal buscou estes número e, não apenas o Paysandu dobrou de quatro (em 2020) para oito pontos (em 2021), como está em um cenário diferente. Após as cinco primeiras rodadas, o Bicola se encontrava no Z2, na 9ª colocação, depois de perder na Curuzu por 2 a 1, para o Jacuipense-BA.

Mas vale lembrar que é apenas o início do torneio, momento em que as posições costumam mudar de forma constante. Não à toa, com uma combinação de resultados, o Paysandu pode terminar a próxima rodada mais próximo da zona de rebaixamento.

Para evitar que isso aconteça, o Paysandu tem mais um desafio fora de casa, contra o Santa Cruz-PE. No sábado (3), às 19h, no Estádio Arruda, o Papão tem a chance de assumir a liderança do grupo A. A partida entre o Tricolor Pernambucano e o Bicola tem transmissão lance a a lance pelo portal OLiberal.com.