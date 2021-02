Meia que estava na Série A e já jogou o Parazão é contratado pelo Paysandu

O Paysandu ainda não anunciou oficialmente, mas o meia Ratinho, de 24 anos, é o mais novo contratado da equipe bicolor para a temporada 2021. A equipe de OLiberal apurou com uma fonte oficial do clube que o jogador chega hoje a Belém para realizar exames e assinar com o Papão.

O jogador estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Goiás-GO, clube que detém o seu passe. O jogador também atuou no Sub-23 do Esmeraldino em 2019, depois foi transferido para o futebol japonês e defendeu as cores do Gwangju. Ratinho também já atuou no futebol paraense e disputou o Parazão de 2017 pelo Paragominas.

Ratinho é o segundo meia contratado pelo Paysandu para esta temporada. O outro meio-campista, esse já confirmado pelo Papão é Ruy, de 32 anos, que disputou a Série B de 2019 pelo Náutico-PE. O clube ainda corre para buscar reforços para as disputas do Parazão, Copa do Brasil e Série C, compromissos da agremiação em 2021.

A estreia do Paysandu no Campeonato Paraense ocorre neste domingo (28), às 10h30, na Curuzu, diante do Castanhal. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.