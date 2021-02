Meia não renova com o Paysandu e declara: ‘Estarei na torcida’

O meia Juninho usou a rede social para se despedir do Paysandu. O contrato do jogador acabou no domingo, 31 de janeiro, e não foi renovado.

“Venho oficialmente agradecer todos atletas, funcionários e todo o torcedor que esteve do nosso lado. Foi uma honra ter vestido essa camisa, infelizmente o nosso objetivo principal não foi alcançado, mas o Paysandu é grande e logo estará de volta onde merece! Estarei na torcida”, comentou.

Juninho chegou ao Paysandu para jogar a Série C de 2020 e disputou 19 partidas.

Além dele, nove jogadores também tiveram o fim do contrato anunciado pelo Paysandu. São eles: goleiro André Grandi, lateral-direito Tony, os zagueiros Micael (então capitão), Wesley Matos e Carlão, volante Serginho, os meia-atacantes Mateus Anderson e Vitor Feijão e do atacante Uilliam Barros.