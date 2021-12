Meia José Aldo fecha com o Paysandu para 2022, confirma presidente

O meia José Aldo fechou com o Paysandu para a próxima temporada. O jogador que atuou pelo Papão da Curuzu na Série C do Brasileiro e também na Copa Verde, está garantido no clube alviceleste. A informação foi confirmada pelo presidente do clube bicolor, Maurício Ettinger, ao O Liberal.

José Aldo chegou ao Paysandu com o Campeonato Brasileiro já em andamento, no mês de setembro, sem ritmo de jogo e aos poucos ganhou destaque na equipe bicolor. Ao final da temporada, mesmo com vários jogadores deixando o clube e o Paysandu não conseguindo seu principal objetivo, o meia teve seu nome lembrado por torcedores nas redes sociais, muitos deles pediram o seu retorno à Curuzu para 2022.

Com a camisa do Papão da Curuzu, o meio-campista José Aldo atuou em oito partidas e marcou um gol. Na carreira atuou pelo Guarani-SC, Palmeiras-SP, além de três temporadas no Internacional-RS. Jogou também no futebol português pelo Portimonense e antes de jogar no Paysandu atuou pelo pelotas-RS.