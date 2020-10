Meia do Paysandu reclama oportunidade e avalia próxima partida da Série C

O Paysandu encara o Manaus no próximo sábado (31), no estádio do Mangueirão, em Belém, às 19h. É um confronto direto para as duas equipes que brigam pela última vaga do G4. Contra o Gavião do Norte, o Papão enfrenta um adversário sem a presença do seu artilheiro: o atacante Hamilton, autor de cinco gols na Terceirona.

O meia bicolor, Alan Calbergue, falou sobre o desfalque:

“A gente sabe que é um jogador de muita qualidade, não é à toa que é o artilheiro da equipe deles. Mas a gente vem trabalhando durante a semana muito forte. O professor [João Brigatti] já nos alertou sobre algumas coisinhas e pequenos detalhes que resolvem muitas das partidas. Estamos concentrados para que a gente não seja surpreendido no sábado”, afirmou.

Ao fazer uma análise sobre o seu desempenho individual, o meia observou a falta de oportunidade. Segundo Calbergue, que fez apenas uma partida como titular na Série C, seu nível de jogo pode aumentar com mais partidas, algo que ele espera receber com a chegada do novo técnico, Brigatti.

“É aquilo que sempre costumo falar, a gente precisa de sequência. Venho trabalhando muito forte, todos os dias dou o meu melhor, sempre que tenho a oportunidade. Mas a gente sabe que jogador é sequência e confiança e tendo essa sequência vai adquirindo confiança. Então eu acho que o mais importante é isso: ganhar sequência para a continuidade do trabalho”, finalizou.

Acompanhe o Lance a Lance da partida Paysandu x Manaus pelo portal OLiberal.com.