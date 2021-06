Volante do Paysandu revela detalhes sobre a presença de público na Curuzu e cita o Remo

O meia Elyeser do Paysandu foi o entrevistado do ‘Fala Abner’ desta semana. O atleta, que aceitou o contrato do clube após um pedido de seu pai, falou sobre a presença de público na final do Parazão, derrota no clássico, entre outros assuntos.

“Sempre fui muito ligado ao Paysandu, principalmente por conta do meu pai, meu pai é fanático pelo clube e foi um pedido dele para que eu viesse para o clube. Pedido de pai não é um pedido, é uma ordem e ele estava comigo na final. Falei para desfrutar do momento”, afirmou o paraense.

Elyeser garantiu que somente os familiares dos atletas estavam liberados para estar presente nas arquibancadas da Curuzu, na final do Campeonato Paraense contra a Tuna, e lembrou a derrota no Re-Pa por 4 a 2.

“Acredito que foi acidente alguns aspectos do jogo, nosso time quer muito a posse de bola. Começou a chover. Não estou colocando como desculpa. Clássico é feito nos detalhes e eles jogavam há mais tempo juntos. Tiveram mais volume de jogo”, comentou.

