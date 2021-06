Meia do Paysandu avalia retorno aos gramados e partida contra o Volta Redonda: 'Estar concentrado'

O meia João Paulo aos poucos vai reconquistando espaço no Paysandu. Recuperado de uma lesão na coxa direita, que o deixou de fora das partidas do Papão quase dois meses, o atleta voltou a jogar contra contra o Botafogo-PB e o Jacuipense-BA, entrando sempre no segundo tempo. Ele falou sobre o tempo afastado dos gramados e a importância de cada partida.

“Eu tive uma lesão um pouco grave no estadual. Fiquei um tempo afastado. Os minutos que eu entrei foram importantes para pegar ritmo de jogo. Espero estar 100%, focado e igual nas últimas temporadas para ajudar o Paysandu. Confiança nunca me faltou. Desde o momento que terminei a transição. Falta ritmo de jogo por ter ficado afastado, mas isso a gente vai ganhando e quando tiver oportunidade (de ser titular) vou dar meu melhor para abraçar a vaga”, garantiu o jogador, que atua em uma posição na qual o Paysandu precisa muito de reforço, o meio de campo.

O próximo compromisso bicolor será contra o Volta Redonda, no sábado (19), e vai ser a chance do time bicolor conseguir a primeira vitória em casa. João Paulo espera estar em campo novamente e também projeta como será o jogo contra o Voltaço.

“É um adversário difícil. Que vem de vitória e está acostumado a grandes jogos, por disputar estadual com os grandes do Rio de Janeiro. Tem que estar concentrado, trabalhar bastante durante a semana. É uma equipe que vem focada. E nos também precisamos estar para conseguir os primeiros três pontos em casa”, comentou.

Paysandu x Volta Redonda jogam no sábado (19), às 17 horas, na Curuzu, pela quarta rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.