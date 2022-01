Meia do Paysandu avalia pré-temporada em Barcarena: 'Cabe a nós evoluir e colocar em prática nos jogos'

Remanescente da temporada anterior, o meia José Aldo tem a oportunidade de mais uma vez provar porque merece ser titular no time do Paysandu em 2022. Apesar de ter disputado apenas oito jogo, marcando um gol em 2021, no pouco tempo que esteve em campo, mostrou talento. Ele falou sobre a expectativa e os planos do Paysandu para 2022.

“Agora eu começo desde o início, vou disputar o estadual e a Série C. O primeiro objetivo é conseguir o tricampeonato do Parazão. Depois, lutar pelo acesso para a Série B, que é nosso principal objetivo em 2022”, comentou.

O time bicolor está treinando em Barcarena. José Aldo contou como tem sido a convivência nesse período.

“A convivência está sendo boa, estamos interagindo bem e vamos a cada dia mais evoluindo nessa questão de entrosamento que é importante para os jogos e competições. O elenco está muito bom. As contratações são todas de qualidade. E os atletas chegaram para ajudar o Paysandu e cabe a nós evoluir e colocar em prática nos jogos”, disse o meia.

Agenda

O primeiro jogo do Paysandu na temporada 2022 será no dia 26 de janeiro (quarta-feira), às 20 horas, na Curuzu, contra o Bragantino pela 1ª rodada do Campeonato Paraense. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.