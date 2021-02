Meia cria da base do Paysandu provoca o Remo nas redes sociais

A derrota do Remo para o Brasiliense-DF na final da Copa Verde fez a internet explodir de memes e zoações. O meia Victor Diniz, da base do Paysandu, mas que está emprestado ao Cruzeiro-MG tirou onda com o Remo em seu perfil no Instagram.

O jogador publicou uma foto de um Leão, mascote do Remo, todo “machucado”.

Essa foi a segunda vez em que o Remo decidiu a Copa Verde e smais uma vez ficou sem o título da competição regional