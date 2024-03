Meia celebra com gols a boa fase pelo Paysandu e quer foco total em duelo pela Copa do Brasil

Mostrando cada vez mais importância dentro do elenco do Paysandu, o meia Biel vem curtindo a fase de artilheiro com a camisa bicolor. Nas duas últimas vitórias do Paysandu, ele esteve presente com gols. O atleta deixou sua marca contra o Rio Branco-AC, pela Copa Verde, e diante do Bragantino, pelo Parazão.

“Feliz demais por ter conseguido marcar aqui com as cores do Paysandu, todos sabem da história do clube, a tradição. E marcar com o nosso torcedor apoiando, jogando junto, também é especial demais. O momento é fruto de muito trabalho e temos que continuar assim”, afirmou o meia, invicto na temporada.

Agora o Papão troca a chave. Nesta quarta-feira, o duelo importante é pela Copa do Brasil. O time bicolor mede forças fora de casa, com o Juventude. Biel analisa o confronto. “Passamos de fase na Copa do Brasil já sabendo que teríamos jogo grande pela frente, jogo bom de se jogar. Estamos trabalhando bastante, mesmo nessa sequência puxada, e queremos o melhor para o Paysandu. Vamos fazer de tudo para sairmos com a classificação para a próxima fase”, finalizou.

Juventude e Paysandu medirão forças às 21h30 desta quarta-feira, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.