ASSISTA: Marlon joga bem, participa dos dois gols e Paysandu vence Jacuipense no Pituaçu

O Paysandu realizou o terceiro jogo na Série C do Brasileiro - o segundo fora de casa - conquistou sua primeira vitória e, consequentemente, a reabilitação na competição nacional.

. Veja como foi o acompanhamento lance a lance

O Papão marcou 2 a 0 no Jacuipense- BA, em jogo realizado na noite de sábado (12). No 'Dia dos Namorados’, o Paysandu presenteia sua imensa torcida, sua eterna namorada, com uma bela vitória que tira o time do oitavo lugar na classificação direto para a beira do G4.

Jogo

Como era natural, o time da casa tomou a iniciativa e passou atacar com insistência ao gol de Victor Souza. Aos 5, Charles bate com força, mas pega mal e a bola passa à direita do gol bicolor. Um minuto depois Geovane Itinga é acionado novamente pela direita o chute vai para fora.

A defesa bicolor conseguia neutralizar as jogadas dos baianos.

Gol

Após sofrer muita pressão o Paysandu deu sua resposta em campo com um golaço de Marlon, aos 22’. Ele acertou um chutaço da entrada da área, indefensável para o goleiro adversário.

O gol mudou a história do jogo em favor dos bicolores, que passaram ter mais controle no passe e nas jogadas ofensivas.

Ari Moura foi muito acionado pela direita do ataque (Renan Oliveira/E.C. Jacuipense)

Segundo gol

Com boas manobras e com jogadas estratégicas o Papão foi minando a resistência do Jacuipense até chegar ao segundo gol, aos 33 minutos da primeira etapa.

Marlon invadiu pelo meio, driblou bem Kanu, tirou o goleiro do lance e bateu firme. A bola resvalou no lateral Gedeilson e foi direto para dentro do gol. O árbitro interpretou como gol contra. Mas o que interessa é o placar: 2 a 0.

Mudanças

O segundo tempo começa com novidades no Jacuipense. Entraram no jogo Tenório e Ruan Levine nos lugares de Geovane Itinga e Luís Fernando, respectivamente.

Nicolas passou em branco em seu 100º jogo pelo Papão (Renan Oliveira/E.C. Jacuipense)

O Paysandu voltou com a mesma equipe da etapa inicial, mas foi obrigado a mexer devido à lesão de Bruno Paulista, aos 11 minutos. Alisson entrou no jogo e passou atuar na zaga, já Denilson foi para o meio-campo.

Seguro

O Papão numa situação confortável fazia a bola correr com mais consistência. Aos 25’, Robinho entrou no posto de Ari Moura, já cansado em campo.

Paysandu foi bem na defesa neste sábado (Renan Oliveira/E.C. Jacuipense)

O Jacuipense, na marra, tentava o gol. Aos 27’, Ruan Levine chutou e Victor Souza, bem colocado, evitou o gol baiano. Aos 30’, Nicolas recebe pelo meio e tenta tabela com Ratinho. A defesa adversária intercepta a jogada. Logo depois o Paysandu fez logo duas mudanças: Marcelo no lugar de Marlon e João Paulo substituiu Paulinho. O técnico bicolor reforçou o setor defensivo da equipe para garantir o resultado.

O jogo fica mais morno em termos de emoções. O Papão ‘costurava’ as jogadas esperando brecha para o terceiro gol. Até que, aos 43’, quase Nicolas marcou o terceiro. Perdeu a chance nas mãos do goleiro Vitor.

Próxima rodada

Na quarta rodada, o Paysandu recebe o Volta Redonda-RJ, dia 19, sábado, na Curuzu, 17h. O Jacuipense enfrenta o Santa Cruz-PE em Recife, dia 21, às 19h.

Ficha técnica

Jacuipense-BA 0 x 2 Paysandu

3ª rodada da Série C

Jacuipense: Vitor; Gedeilson; Tiago Alves, Kanu e Djavan; Charles, Luís Fernando (Tenório) e Renato Henrique (Danilo Rios) e Jeremias (Perozo); Luan (Bambam) e Geovane Itinga (Ruan Levine). Técnico: Fábio Fubral (interino)

Paysandu: Victor Souza; Israel, Perema, Denilson e Bruno Collaço; Paulinho, Ratinho, Bruno Paulista (Alisson); Marlon, Ari Moura (Robinho) e Nicolas. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Local: Estádio Metropolitano de Pituaçu – Salvador (BA).

Hora: 19 horas

Cartões amarelos: Charles e Bambam (Jacuipense); Israel (Paysandu).

Árbitro: Adriano de Assis Miranda (CD/SP)

Assistente 1: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (AB/SP)

Assistente 2: Amanda Pinto Matias (CD/SP)