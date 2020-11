Mais um vacilo: em Belém, Paysandu apenas empata com o Manaus e 'freia' reação; assista

O Paysandu voltou a tropeçar na Série C do Campeonato Brasileiro. Apenas empatou com o Manaus em 1 a 1, em jogo válido pela 13º rodada. O resultado foi mais benéfico para os visitantes, que chegaram aos 18 pontos e estão mais credenciados a 'beliscar' uma das quatro vagas na faixa de classificação do grupo A. Já o Papão atinge 16 pontos e se afasta do pelotão da frente. Os gols das partidas foram assinalados no segundo tempo por meio de Luís Fernandes (Manaus) e Uilliam Barros (Paysandu). O gol de empate bicolor saiu nos acréscimos do segundo tempo.

Acompanhe o lance a lance

Primeiro Tempo

A estreia de João Brigatti traria um nível de empolgação natural aos bicolores. E assim foi. Motivado pelo treinador, que é enérgico à beira do campo, os atletas do Papão tentaram criar uma verdadeira blitz em cima do Manaus. Os zagueiros se adiantaram e, tanto Perema quanto Micael estavam atuando quase como meio-campistas. Welligton Reis, que é volante, atuou como um meio-campo. E além disso, como de praxe, o Papão insistia na dobradinha pela esquerda, formada por Bruno Collaço e Vinícius Leite.

No entanto, a disposição teve um efeito mais tático. A forma como o Paysandu atuou 'povoou' o setor de meio-campo e a área do Manaus. Sobraria espaços para quem viesse de 'trás'. Foi o caso de Juninho. Sem confiança, mas participativo, o meia arriscou três chutes de fora da área e, assim, o Paysandu iria forçando o erro do Manaus. Contudo, faltou qualidade em peças essenciais bicolores, entre eles, Uilliam Barros e Nicolas - ambos estiveram discretos e totalmente anulados por Luis Fernandes, o principal zagueiro e jogador do Manaus na partida.

Segundo Tempo

Não faltou entrega, raça; Faltou qualidade mesmo para o time bicolor. Quase que exclusivamente, forçava-se o lance para Vinícius Leite. Em dois momentos, ele criou. No mais importante, passou de dois marcadores e, na cara do gol, chutou no travessão. Nicolas, sozinho, desesperou-se. Parecia que não seria o dia do Paysandu. Ainda mais que o treinador Luizinho Lopes ajustou a marcação e, com duas linhas de quatro, criou ainda mais dificuldades ofensivas para os donos da casa. Ficou um ataque contra defesa.

Até que o Luizinho resolveu testar atletas mais descansados. Deu certo. Nervoso, sem obter a vantagem no placar, o Paysandu começou a perder bolas no setor de meio-campo. Uilliam Barros errou demasiadamente, assim como os meio-campo. Na visão do Manaus, era possível contra-atacar. E assim foi. Edvan teve chances na grande área bicolor e parou no bom goleiro Paulo Ricardo. Aos 18, em lance de bola parada, Perema falhou e Luís Fernandes cabeceou para inaugurar o placar.

Bola parada a favor do Manaus foi concluída, com sucesso, por Luís Fernandes (Cristino Martins)

A partir daí, a atuação alviceleste teve um quê de desespero. Pouco se criava. Muito nervosismo. Do banco de reservas, Brigatti resolveu fazer apostas, como Erick Bessa e Alex Maranhão. Depois de errar muito, Alex Maranhão cruzou na área e Bessa foi deslocado por Renan. Foi um lance fortuito. Na cobrança de pênalti, Uilliam Barros igualou o marcador, aos 44 minutos do segundo tempo. O juiz ainda deu sete minutos de acréscimo, mas os donos da casa não tinham força, sequer competência, para buscar uma vitória.

Paysandu empatou com um pênalti aos 44 minutos do segundo tempo (Cristino Martins)

Ficha Técnica

Paysandu - Paulo Ricardo, Tony, Perema, Micael e Bruno Collaço; Uchôa, Wellington Reis (Luiz Felipe) e Juninho (Elielton); Vinícius Leite (Bessa), Uilliam Barros (Vitor Feijão) e Nicolas (Alex Maranhão). Treinador: João Brigatti

Manaus - Jhonathan, Edvan, Luís Fernandes, Patrick e Tsunami (Renan); Márcio, Gabriel e Daniel Costa; Fumaça (Gilson), Rossini (Janeudo) e Paulinho (Mateusinho). Treinador: Luizinho Lopes

Local: Mangueirão

Gols: Luís Fernandes (18 minutos do segundo tempo); Uilliam Barros (44 minutos do segundo tempo)

Cartões amarelos: Juninho, Bruno Collaço (PSC); Jhonatan, Edvan e Gabriel (M)

Árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

Assistentes: Pablo Almeida da Costa (MG) e Frederico Soares Vilarinho (MG)

Quarto árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)