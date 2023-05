Mais de uma semana do anúncio, Paysandu oficializa empréstimo de Eric Vieira ao Campinense-PB

O Paysandu anunciou oficialmente o empréstimo do lateral-direito Eric Vieira ao Campinense-PB. A oficialização ocorreu uma semana depois do ídolo bicolor e membro da atual diretoria, Vandick Lima, confirmar o negócio.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Em nota publicada no site oficial do clube, o Paysandu disse que só divulgou a negociação agora porque aguardava a devolutiva de contrato por parte do Campinense-PB. Ainda de acordo com o Papão, o acordo do jogador com o time paraibano vai até o final de outubro.

VEJA MAIS

Eric é paraense, nascido em Barcarena, e também é conhecido por ser neto do lendário Mestre Vieira, guitarrista paraense, que é tido como um dos inventores do estilo musical da "Guitarrada". Já o neto, embora sua chegada tenha levantado certa expectativa quando chegou ao Paysandu, disputou apenas um jogo pelo bicolor, contra o Independente de Tucuruí, pelo Campeonato Paraense.

Antes de acertar com o Paysandu, o jogador esteve no Cordino, do Maranhão. Além disso, também atuou por Parauapebas, Tuna Luso, Amazônia Independente, Carajás, entre outros.