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Lucas Rodrigues se coloca à disposição para estrear pelo Paysandu contra o Confiança

Zagueiro recém-contratado pelo Papão diz estar preparado para jogar nesta segunda-feira e destaca adaptação rápida ao estilo de Júnior Rocha

O Liberal
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Lucas Rodrigues espera estrear contra o Confiança. (orge Luís Totti/Paysandu)

Recém-contratado pelo Paysandu, o zagueiro Lucas Rodrigues já se colocou à disposição do técnico Júnior Rocha para a partida contra o Confiança, nesta segunda-feira, pela 16ª rodada da Série C. O Papão é o sexto colocado, com 23 pontos, enquanto o adversário ocupa a lanterna e não vence há quatro rodadas. A equipe bicolor busca os três pontos para permanecer entre os primeiros colocados.

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Aos 24 anos, Lucas chega ao Paysandu após disputar a Série D e garante estar preparado fisicamente para estrear. Segundo ele, a adaptação ao novo clube também ocorreu rapidamente.

“Eu chego preparado. Venho de competições, da reta final da Série D, e estou preparado sim. Durante a semana, venho conhecendo o trabalho do professor e como ele gosta de jogar. Já estou bem adaptado e, se Deus quiser, vou estar à disposição dele na segunda-feira”, afirmou.

Formado nas categorias de base do ABC, o defensor também passou por Santa Cruz de Natal, Guarani-MG e América-RN. Mesmo vindo da quarta divisão, Lucas acredita que a qualidade do jogador deve ser o principal fator para conquistar espaço. “Independente da série que você venha, é só trabalhar e demonstrar dentro de campo”, declarou.

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O zagueiro também destacou sua capacidade de atuar em diferentes sistemas e afirmou que tem como uma de suas principais características a construção de jogadas desde a defesa. “Tenho uma característica boa de adaptação. Independente da função que o professor optar por me colocar, vou estar à disposição para fazer o meu melhor”, disse.

Sobre a pressão da torcida bicolor, Lucas prefere enxergar a cobrança como uma oportunidade. “Não vejo como uma pressão, mas como um privilégio jogar num clube como o Paysandu e ter a torcida que tem”, afirmou.

O defensor ainda prometeu um estilo firme na proteção da área. “Lá atrás a gente não pode dar bobeira. Tem que jogar sério e ser esse xerife que todo mundo espera.”

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