Lucas Rodrigues se coloca à disposição para estrear pelo Paysandu contra o Confiança Zagueiro recém-contratado pelo Papão diz estar preparado para jogar nesta segunda-feira e destaca adaptação rápida ao estilo de Júnior Rocha O Liberal 07.08.26 18h56 Lucas Rodrigues espera estrear contra o Confiança. (orge Luís Totti/Paysandu) Recém-contratado pelo Paysandu, o zagueiro Lucas Rodrigues já se colocou à disposição do técnico Júnior Rocha para a partida contra o Confiança, nesta segunda-feira, pela 16ª rodada da Série C. O Papão é o sexto colocado, com 23 pontos, enquanto o adversário ocupa a lanterna e não vence há quatro rodadas. A equipe bicolor busca os três pontos para permanecer entre os primeiros colocados. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Aos 24 anos, Lucas chega ao Paysandu após disputar a Série D e garante estar preparado fisicamente para estrear. Segundo ele, a adaptação ao novo clube também ocorreu rapidamente. “Eu chego preparado. Venho de competições, da reta final da Série D, e estou preparado sim. Durante a semana, venho conhecendo o trabalho do professor e como ele gosta de jogar. Já estou bem adaptado e, se Deus quiser, vou estar à disposição dele na segunda-feira”, afirmou. Formado nas categorias de base do ABC, o defensor também passou por Santa Cruz de Natal, Guarani-MG e América-RN. Mesmo vindo da quarta divisão, Lucas acredita que a qualidade do jogador deve ser o principal fator para conquistar espaço. “Independente da série que você venha, é só trabalhar e demonstrar dentro de campo”, declarou. VEJA MAIS Bonifazi cobra autocrítica e diz que Paysandu só depende de si na Série C Lateral-esquerdo destaca trabalho para corrigir falhas defensivas, valoriza período sem jogos e pede concentração diante do lanterna Confiança, segunda-feira, na Curuzu Paysandu já utilizou 10 formações diferentes de zaga na temporada 2026 Mudanças no setor defensivo marcaram os 39 jogos do Papão no ano Radsley mira estreia e projeta acesso: 'Quero fazer história no Paysandu' Meio-campista, emprestado pelo Retrô, afirma estar recuperado de lesão, elogia a torcida bicolor e vê duelo contra o Confiança como decisivo na luta pelo G-8 da Série C O zagueiro também destacou sua capacidade de atuar em diferentes sistemas e afirmou que tem como uma de suas principais características a construção de jogadas desde a defesa. “Tenho uma característica boa de adaptação. Independente da função que o professor optar por me colocar, vou estar à disposição para fazer o meu melhor”, disse. Sobre a pressão da torcida bicolor, Lucas prefere enxergar a cobrança como uma oportunidade. “Não vejo como uma pressão, mas como um privilégio jogar num clube como o Paysandu e ter a torcida que tem”, afirmou. O defensor ainda prometeu um estilo firme na proteção da área. “Lá atrás a gente não pode dar bobeira. Tem que jogar sério e ser esse xerife que todo mundo espera.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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