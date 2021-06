Fratura afasta lateral-esquerdo do Paysandu por tempo indeterminado

Bruno Collaço está fora do time principal do Paysandu por tempo indeterminado. O lateral-esquerdo fraturou duas vértebras e, mesmo após avaliação médica do clube, ainda não há prazo específico para o retorno aos gramados.

A informação foi confirmada pelo Papão por meio de nota na noite desta terça-feira. O lesão ocorreu durante um treino na semana passada.

"A forte pancada causou dores que impossibilitam o lateral-esquerdo de realizar atividades físicas, embora o quadro já tenha apresentado evolução. Exames de imagem constataram a presença de fraturas em duas vértebras da região lombar", detalha a nota divulgada.

A avaliação foi realizada pelo médico do clube, Edilson Andrade. "Bruno Collaço segue tratamento preconizado e assim que houver sinais de consolidação óssea e o atleta estiver bem clinicamente, ele irá retornar para período de transição. O período de recuperação vai depender da consolidação e evolução do estado clínico do atleta", conclui a publicação.

Diego Matos e Jefferson, recém-contratado, são as opções remanescentes para o setor.