Leandro Silva comemora classificação diante do Altos e exalta 'força do elenco' do Paysandu

O lateral-direito do Paysandu, Leandro Silva, concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (20). Questionado sobre a instabilidade do desempenho da equipe na vitória do Paysandu sobre o Altos, que classificou à equipe à próxima fase da Série C, Leandro atribuiu o resultado positivo à "força do elenco".

"Tivemos um poder de reação muito bom. Saímos na frente e tomamos a virada. Mesmo atrás do placar saímos vitoriosos ao fim do jogo. Precisamos nos acalmar e descansar e pensar na próxima partida", disse Leandro Silva.

Apesar da boa atuação contra o Altos, Leandro Silva esteve em campo na goleada sofrida pelo Paysandu diante do Ferroviário. O jogador revelou que o elenco "sentiu" o resultado, mas soube se fortalecer pra sequência da competição.

"Tivemos um resultado muito atípico. Muitos jogadores nem dormiram direito, mas o mundo do futebol nos dá essa oportunidade de reverter. Temos uma semana para descansar e consertar erros", avaliou Leandro.

Já classificado, o Paysandu enfrenta o Manaus no sábado (25), às 17h, no estádio da Curuzu, pela última rodada da primeira fase da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com